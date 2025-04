Delegado da Polícia Federal fala sobre operação que mira secretários em São José da Boa Vista

A Polícia Federal divulgou na manhã desta quinta-feira (24) um vídeo onde o delegado Hugo Leonardo Mariano Mendonça fala sobre a operação deflagrada na cidade de São José da Boa Vista.

No vídeo, o delegado explica que a operação investiga o desvio de quase R$ 300 mil de verbas do SUS de uma conta da prefeitura. Apesar do Executivo Municipal ter comunicado o caso as autoridades e ter apontado uma fraude eletrônica, ou ataque hacker, o delegado confirmou que as investigações apontam que o desvio foi realizdo por servidores do município.

Confira na íntegra: