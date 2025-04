Mulher é presa após sua filha denunciar que ela matou o marido no Norte Pioneiro

Uma mulher foi presa suspeita de ter atacado o marido que morreu em decorrência de queimaduras graves. O caso foi denunciado a Polícia Civil pela filha do casal e a suspeita detida na última quinta-feira (17) no município de Andirá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, tudo começou após um homem dar entrada no hospital com queimaduras graves pelo corpo no mês de março deste ano. O homem ficou internado por mais de um mês e acabou morrendo no último dia 10 de abril.

Após a morte do pai, a filha do casal procurou a polícia e contou que a sua mãe havia atacado o homem durante uma discussão causando as queimaduras que levaram a vítima a óbito. Além disso, durante as investigações os policiais descobriram que, após o crime, a mulher postou uma foto nas redes sociais ao lado da vítima com a legenda “Me perdoa, eu matei você”.

Diante da situação, a mulher de 49 anos foi presa preventivamente suspeita de autoria do crime. Ela foi encaminhada ao sistema penitenciário onde permanece a disposição da Justiça.