Polícia Civil investiga caso de discriminação contra mulher cadeirante em Telêmaco Borba

Nesta quinta-feira (17), a Polícia Civil do Paraná instaurou um inquérito policial para investigar um caso de discriminação contra uma mulher cadeirante em Telêmaco Borba. A vítima e algumas testemunhas já foram ouvidas e a polícia segue investigando o caso afim de esclarecer os fatos por completo.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil, o inquérito foi instaurado para a investigação de três situações, que envolvem discriminação contra a pessoa em razão de sua deficiência, corrupção de menores e também de ameaça.

Segundo a PC, os fatos teriam sido realizados por uma mulher e uma adolescente contra uma outra mulher, que é cadeirante, que também é menor de idade. Todas as envolvidas na situação são alunas do mesmo curso de uma instituição de ensino superior no município.

Após a denúncia do caso, a vítima foi ouvida pela PC, e algumas testemunhas também prestaram depoimento. Frente à situação, a PC segue investigando o caso para maiores esclarecimentos dos fatos apresentados.