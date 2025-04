Dona de Pitbull é morta pelo cão dentro da própria residência

NORTE PIONEIRO Há 9 horas Acidente entre carro e carreta deixa mulher ferida na PR092 em Wenceslau Braz Colisão foi registrada na manhã da segunda-feira no cruzamento do Contorno Sul

NORTE PIONEIRO Há 10 horas Homem é preso após espancar esposa e ameaçar policiais Ocorrência foi registrada em Santo Antônio da Platina após vítima ser agredida com socos e chutes

NORTE PIONEIRO Há 11 horas Homem é detido após ameaçar ficar pelado e fazer cocô em frente a padaria Situação foi registrada em Bandeirantes após funcionários do estabelecimento ameaçarem chamar a polícia

NORTE PIONEIRO Há 11 horas Homem é preso após ameaçar esfaquear a namorada próximo a escola da região Situação foi registrada em Jundiaí do Sul e suspeito foi preso pela Polícia Militar