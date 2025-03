Suspeito pelo assassinato de avó e neta é espancado por moradores e vai parar no hospital

Na tarde da última quarta-feira (26), um homem foi brutalmente espancado após a população suspeitar que ele seria o responsável pelos assassinatos de avó e neta, que foi registrado no último sábado (22) na cidade de Jataizinho, no Norte Pioneiro.

De acordo com informações oficiais divulgadas pela polícia, o homem agredido tem 42 anos de idade, e é o mesmo que aparece em uma imagem de câmera de segurança próximo da casa da avó que foi assassinada junto com sua neta. Porém, não havia nenhum pedido de prisão expedido contra o investigado.

Com a suspeita de que ele seria o responsável por assassinar as duas, a população se revoltou contra o homem e, ao encontra-lo em uma residência a cerca de 100 metros da casa onde o crime teria acontecido, o espancaram brutalmente. Contudo, o indivíduo ainda foi socorrido com ferimentos graves pelo SAMU e levado ao Hospital Universitário de Londrina.

RELEMBRE O CASO

Uma mulher de 53 anos de idade, e uma criança de 11 anos, foram encontradas mortas no último sábado (22) em uma residência na cidade de Jataizinho. O corpo das vítimas foi encontrado pelo filho da mulher, que é tio da criança, que relatou ter ido à casa de sua mãe para visita-la e, ao chegar no local, se deparou com as duas mortas em uma cama.

De acordo com as informações da polícia, um detalhe chamou a atenção dos investigadores. No local do crime, foi encontrada uma mensagem escrita com sangue na parede, com a seguinte frase “Desculpa Mae”.

A equipe da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) foram acionadas para dar início às investigações e recolher o corpo das vítimas. Ainda conforme a PC, dois suspeitos foram ouvidos e liberados.

O caso segue sendo investigado.