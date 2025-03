Bombeiros socorrem criança que ficou com a cabeça presa em panela de pressão

Uma cena inusitada viralizou nas redes sociais no último sábado (22) após um menino ficar com a cabeça presa em uma panela de pressão. O caso foi registrado em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros.

De acordo com as informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, a mãe do menino de dois anos levou o filho até a corporação após a criança ficar com a cabeça presa na panela de pressão durante uma brincadeira.

Apesar do susto, os bombeiros declararam que a remoção do objeto foi realizada de forma simples sem necessidade de cortar a panela.

A equipe ainda reforça que, em casos deste tipo, o ideal é que a retirada do objeto não seja forçada nem aplicados métodos como corte e uso de óleos ou lubrificantes sem o acompanhamento de especialistas.

Após o caso repercutir, a criança passou a ser chamada de “O menino Maluquinho”.