Funcionária de empresa aplica golpe e deixa prejuízo de R$ 300 mil no Paraná

Uma mulher de 42 anos está sendo investigada pela Polícia Civil (PC-PR) por ser suspeita de gerar um prejuízo de R$ 300 mil a empresa em que ela trabalhava em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, após se apropriar de valores vendidos. O crime apontado na investigação é de estelionato, na modalidade fraude eletrônica.

Na manhã desta quinta-feira (13), a polícia cumpriu dois mandados de busca e a apreensão, sendo um deles na casa da funcionária e outro na casa de um homem que cedeu a conta bancária para o registro da máquina de cartão que fornecia os recibos em nome da empresa.

De acordo com a polícia, a investigação sobre o caso começou em dezembro de 2024. Nela foi possível apurar que a mulher se associou a pelo menos outras duas pessoas para realizar as fraudes.

A polícia também descobriu que a funcionária tinha acesso a todos os serviços prestados pela empresa e ao realizar as vendas, não registrava as negociações na planilha do estabelecimento. Em seguida, ela se apropriava dos valores negociados e recebia eles em dinheiro ou em pix.

A investigação também apontou que, para facilitar os pagamentos, a mulher teve ajuda do marido para conseguir máquinas de cartão de crédito. Por meio delas, a funcionária fornecia os recibos em nome da empresa, para dar credibilidade à transação.

Durante as buscas realizadas no imóveis nesta quinta-feira, foram apreendidos celulares, documentos, uma máquina de cartão, objetos desviados da empresa e semijoias. Também foi encontrada uma nota fiscal de um veículo avaliado em cerca de R$ 150 mil e a polícia acredita que tenha sido comprado com o dinheiro obtido na fraude.

Os materiais apreendidos serão analisados e a Polícia Civil continua investigando o caso. Os nomes dos envolvidos e da empresa não foram divulgados.