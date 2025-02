Wenceslau Braz ultrapassa 60 casos confirmados de covid-19 em 2025

Na última sexta-feira (21), a Secretaria de Saúde de Wenceslau Braz divulgou uma nova atualização do boletim informativo da COVID-19. Durante os primeiros meses de 2025, já foram mais de 180 casos notificados na cidade, e mais de 60 casos foram confirmados.

De acordo com os dados divulgados no boletim informativo, desde janeiro deste ano foram notificados 196 casos da doença. Destas notificações, a Saúde confirmou 69 casos, sendo que 29 destes casos já estão recuperados e 40 estão ativos no momento. Além disso, 127 casos foram descartados no município, que, até o momento, não registrou nenhum óbito causado pela COVID-19.

A Secretaria alerta a população sobre os sintomas da Covid-19, uma doença viral que pode variar de quadros leves a graves. Os principais sinais incluem febre, tosse seca, cansaço e dor de garganta, podendo ser acompanhados de dor no corpo, perda de olfato e paladar, dor de cabeça, nariz entupido e diarreia. Em casos mais graves, o paciente pode apresentar dificuldade para respirar, dor ou pressão no peito e confusão mental, sendo essencial buscar atendimento médico imediato.

Além dos sintomas, é importante que a população se mantenha atenta para evitar criadouros do mosquito, evitando objetos que acumulem água ou deixar água parada no quintal. Descartar corretamente materiais reciclagens e manter uma organização dos terrenos também são medidas de proteção.