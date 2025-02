Filho mata a mãe e comete suicídio por dívida do “Jogo do Tigrinho”

Um homem matou a mãe e depois cometeu suicídio na madrugada desta terça-feira (11). O crime aconteceu na cidade de São Paulo e a motivação seria uma dívida devido a perdas no “Jogo do Tigrinho”.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações apuradas pela reportagem do SBT, o crime aconteceu na região conhecida como “Lageado”, Zona Leste de São Paulo. Um homem identificado como Danilo matou a mãe e depois tirou a própria vida. Segundo relatos de testemunhas, ele era viciado em apostas de jogos online e estaria devendo R$ 60 mil a um agiota.

Ainda conforme apurou a polícia, o homem não queria que a mãe sofresse e chegou a se despedir de familiares dias antes do crime, o que teria o motivado a matar a mãe e depois cometer o suicídio.

Continua após a publicidade

O crime aconteceu em uma residência que fica a 100 metros de uma delegacia. A equipe da Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso.