Projeto Circense leva alegria e diversão para crianças do Centro Social em Wenceslau Braz

Na última segunda-feira (10), as crianças do Centro Social de Wenceslau Braz receberam uma visita do grupo do Projeto Cultural Circense do município, que divertiu a criançada com performances que trouxeram alegria e a magia do mundo circense para dentro do Centro.

Continua após a publicidade

A visita, repleta de talento e criatividade dos integrantes do grupo, encantaram as crianças do Centro Social, que tiveram a oportunidade de acompanhar de perto números incríveis da arte circense, que envolveu performances de equilíbrio, movimentos difíceis e músicas animadas para contagiar as crianças.

Com números impressionantes, que contaram com malabarismo, acrobacias, músicas e outras atividades que trouxeram a felicidade para a criançada, a visita do grupo foi bem recebida pelas crianças, que assistiram contentes à apresentação.

Continua após a publicidade

“As crianças gostaram muito da visita que o grupo fez e ficaram muito contentes com o espetáculo, até mesmo por ser uma atividade diferente”, disse um dos responsáveis pela organização do Centro.

Nas imagens, é possível notar a felicidade das crianças durante a visita do grupo. O sorriso estampado nos rostos das crianças reflete a importância que a ação do grupo para tornar o dia das crianças mais divertido.