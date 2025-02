Polícia prende irmãos que aplicavam golpe do amor

A Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, prendeu na manhã desta quinta-feira (06) um casal de irmãos que praticavam o chamado “Golpe do Amor”. O homem praticava o golpe e sua irmã seria cumplice.

De acordo com as informações divulgadas pela PC, os agentes cumpriram os mandados de prisão expedidos pela Vara Criminal de Barretos, interior de São Paulo, que tinham como alvo um homem de 31 anos e sua irmã de 34 anos.

Conforme as investigações, o homem que mora em Santo Antônio da Platina criou um perfil falso em uma rede social onde começou um relacionamento a distância com a vítima que mora em Barretos. Durante as conversas, os dois trocaram fotos íntimas e o suspeito utilizou as imagens para extorquir a mulher. O dinheiro era depositado na conta da irmã do suspeito.

Durante o interrogatório, a mulher chegou a negar sua participação no crime, mas o homem confessou a prática e disse que irmã estava ciente da situação.

A Polícia Civil ainda informou que o homem já havia sido condenado duas vezes em 2019 e 2022 pelo mesmo crime.

Frente aos fatos, os dois foram encaminhados ao Departamento Penitenciário onde permanecem a disposição da Justiça.