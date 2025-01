Saúde promove ações de conscientização e prevenção em Wenceslau Braz

O mês de janeiro está sendo marcado por uma série de ações de conscientização na cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, com campanhas do Janeiro Roxo, que é voltado para a prevenção da hanseníase, e do Janeiro Branco, voltado para a saúde mental. Durante o mês, a Secretaria Municipal de Saúde promoveu atividades voltadas para a prevenção dos dois temas, com conversas, explicações e dicas de grande importância para a população.

Continua após a publicidade

“Durante a espera para as consultas nos postos de saúde, nós realizamos ações educativas para divulgar os sinais e sintomas da doença, e estas ações ocorreram todas as unidades de saúde da cidade, contando com o apoio de diversos agentes comunitários que auxiliaram na campanha”, destacou a Coordenadora da atenção primária à saúde, Viviane de Fátima Xavier Queiroz.

O Janeiro Roxo, tem como principal objetivo conscientizar e alertar a população sobre os perigos da hanseníase, uma doença infecciosa e contagiosa, causada pelo bacilo Mycobacteruy leprae. As iniciativas deste mês são voltadas para o diagnóstico e o tratamento da doença, fazendo com que o apoio profissional traga benefícios e evite que a doença se propague.

Já o Janeiro Branco foca na saúde mental, um aspecto cada vez mais essencial para a qualidade de vida, ao promover discussões sobre prevenção, cuidado e tratamento de transtornos como ansiedade e depressão. Juntas, essas campanhas proporcionam um espaço vital para quebrar tabus, informar a população e incentivar o cuidado integral, físico e emocional, fortalecendo a rede de apoio e a busca por tratamentos adequados.

Conforme explica a Coordenadora da atenção primária à saúde, Viviane de Fátima Xavier Queiroz, durante este mês, equipes da saúde tem sido responsáveis por divulgar informações sobre os temas apresentados nas campanhas deste mês, voltado para o diagnóstico e tratamento precoce da hanseníase e da saúde mental.

“Durante a espera para as consultas nos postos de saúde, nós realizamos ações educativas para divulgar os sinais e sintomas da doença, e estas ações ocorreram todas as unidades de saúde da cidade, contando com o apoio de diversos agentes comunitários que auxiliaram na campanha”, destacou a coordenadora.

Segundo as informações divulgadas por Viviane, as ações voltadas para o Janeiro Roxo foram em busca do diagnóstico precoce da doença, além de conscientizar a população sobre a seriedade do assunto. Portanto, até o momento, não houve registro de caso positivo para hanseníase no município. “Estamos sem nenhum caso no momento, porém continuaremos na vigilância e busca ativa de casos novos”, afirmou Viviane.

Além da campanha de Janeiro Roxo, a Secretaria de Saúde também promoveu ações voltadas para o Janeiro Branco, que visa alertar sobre os cuidados com a saúde mental e emocional da população, a partir da prevenção de doenças decorrentes ao estresse, como ansiedade, depressão, pânico e outras doenças mentais.