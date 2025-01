Menino de três anos some enquanto a mãe faz almoço e morre após se afogar em lago

Um menino de três anos e seis meses sumiu enquanto a mãe fazia almoço no sítio onde trabalha e foi encontrado afogado dentro de um lago que fica na propriedade. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (24) em Presidente Castelo Branco, no norte do Paraná.

As informações são do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os socorristas da equipe tentaram reanimar a criança por mais de uma hora, mas ela não resistiu e faleceu.

Segundo o Samu, o menino estava com a mãe, que trabalha como empregada doméstica na casa onde o afogamento aconteceu. Ela relatou que levou a criança para o trabalho, pois não tinha com quem deixá-la durante as férias escolares.

Enquanto fazia o almoço, a mulher sentiu a falta do filho e acionou o restante das pessoas da casa para procurá-lo pela propriedade, mas ninguém o encontrou.

Em seguida, um conhecido da família teve a ideia de entrar no lago para conferir e encontrou a criança no fundo. A mãe estima que o menino ficou cerca de 20 minutos dentro do lago.

A criança foi levada pela família até o Hospital Municipal de Presidente Castelo Branco e chegou à unidade com parada cardiorrespiratória.

Diante da gravidade da situação, funcionários do local acionaram o reforço do Samu para atender a ocorrência. Os agentes chegaram em um helicóptero e tentaram reanimar o menino durante mais de uma hora, mas ele não resistiu.