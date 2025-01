Colisão entre motos deixa jovem ferida no centro de Wenceslau Braz

Na tarde desta quinta-feira (23), um acidente de trânsito registrado no centro da cidade de Wenceslau Braz deixou uma jovem ferida. O acidente aconteceu na curva que dá acesso à rua Alameda Manoel Ribas, ao lado da loja Quero-Quero.

De acordo com informações apuradas pela reportagem da Folha no local do acidente, a colisão envolveu duas motocicletas, uma Yamaha e uma Honda/Bis, sendo que, em cada uma delas, estavam duas pessoas, sendo no total quatro envolvidos no acidente.

Conforme as apurações da reportagem, o condutor da Yamaha estava trafegando na Rua dos Expedicionários e fez a curva para entrar na Alameda Manoel Ribas, quando fazia a curva, a condutora da Honda/Bis, fez a curva simultaneamente e acabou colidindo na lateral da motocicleta.

Imediatamente, foi acionada uma ambulância e levou a jovem para o Hospital de Caridade São Sebastião para maiores exames. Os outros três envolvidos não apresentaram ferimentos e permaneceram no local.