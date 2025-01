Sexta-feira começa chuvosa em Wenceslau Braz; veja a previsão para o fim de semana

Esta sexta-feira (17), começou chuvosa em Wenceslau Braz. O clima mais fresco e úmido, acompanhado do céu acinzentado e chuvoso, muda a semana da cidade, que contou com altas temperaturas nos primeiros dias. Contudo, o clima de chuva deve continuar neste fim de semana e permanecer até o final da próxima semana, com previsões de chuva para todos os dias da semana que vem.

De acordo com as previsões do ClimaTempo para esta sexta-feira, deve chover cerca de 55.9mm no município, com ventos abaixo dos 10km/h e temperaturas que devem variar entre 20°C e 24°C. Além disso, a umidade do ar deve permanecer acima de 80%. A chuva deve permanecer durante todo o dia e também à noite.

Chuva deve continuar até o final da próxima semana em Wenceslau Braz. Foto: Arquivo Folha Extra

Já para o sábado (18), as previsões apontam cerca de 40.8mm de chuva, com ventos abaixo dos 8km/h. De acordo com a previsão, o dia será nublado e com chuvas fortes, enquanto à noite, a chuva deve diminuir, mas não vai parar.

Para o domingo (19), as previsões apontam uma diminuição na quantidade de chuvas, sendo que no dia, deve chover no máximo 14.6mm. Além disso, a força dos ventos também deve diminuir, chegando a 6km/h. Durante o dia, o sol deve aparecer junto com algumas nuvens, além de algumas pancadas de chuva. Durante a noite, a chuva continua.

As previsões ainda indicam que durante a próxima semana, algumas pancadas de chuva devem atingir o município, que contará com temperaturas mais altas em relação a este fim de semana. A quantidade maior de chuva deve ficar para o sábado (25) e o domingo (26).