Explosão de celular causa incêndio em hotel no Paraná e deixa sete feridos

Um incêndio em um quarto de hotel deixou sete pessoas feridas nesta madrugada, em Maringá, no norte do Paraná. O fogo começou no terceiro andar e a suspeita dos bombeiros é de que tenha sido causado após a explosão de um carregador de celular que estava na tomada.

Uma das pessoas está internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, o hóspede estava no quarto ao lado de onde o fogo começou e, por ter inalado muita fumaça quente, teve queimaduras nas vias aéreas.

Fogo começou no terceiro andar do hotel, em Maringá. Foto: Alysson Thomazi Continua após a publicidade

O tenente Alex Boni informou que o incêndio começou no quarto 310. O hóspede acordou com quarto pegando fogo e desceu para avisar a recepção.

Ainda segundo os bombeiros, o alarme de incêndio, que deveria ter sido acionado automaticamente, foi ligado pelos funcionários. Em seguida, o hotel, que possui 135 apartamentos distribuídos em nove andares, começou a ser evacuado.

Alguns hóspedes do terceiro andar ficaram ilhados por conta da fumaça e só conseguiram sair com a ajuda do Corpo de Bombeiros.

O hotel foi liberado para voltar a funcionar por volta das 5h, apenas com o terceiro andar interditado. O proprietário do hotel, Alysson Thomazi, informou que está prestando toda a assistência necessária às vítimas.

Com relação à falha do acionamento do alarme incêndio, Thomazi disse que todo o sistema havia sido vistoriado pelo Corpo de Bombeiros há seis meses, e por isso vai verificar o que aconteceu.

As causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Civil.