Golpistas utilizam nome e imagem de prefeita dos Campos Gerais para aplicar golpes

GIRO PELO PARANÁ Há 18 horas Em Radar Mãe e filha morrem após piso da cozinha desabar e ficarem soterradas em entulhos Caso aconteceu na cidade de Corbélia, no Paraná; segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas ficaram soterradas por mais de três horas

OPERAÇÃO ANO NOVO Há 18 horas Em Radar PRF inicia Operação Ano Novo com foco no excesso de velocidade em todo o Brasil Policiais vão intensificar a fiscalização nas rodovias até a próxima quarta-feira (01), buscando reduzir acidentes de trânsito