Mãe e filha morrem após piso da cozinha desabar e ficarem soterradas em entulhos

Na última quinta-feira (26), uma tragédia abalou paranaenses de diversas cidades. Na cidade de Corbélia, no Oeste do Paraná, mãe e filha acabaram falecendo após o piso da cozinha onde estavam desabar e as duas ficarem mais de três horas soterradas entre os entulhos dentro da fossa da residência. A tragédia abalou os moradores.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, as duas mulheres estavam na cozinha da residência, quando, de repente, o piso do local acabou desabando e derrubando ambas na fossa. Além da queda, as duas ficaram soterradas pelos entulhos, o que acabou dificultando o resgate rápido das vítimas.

Bombeiros chegaram às vítimas três horas depois, mas estavam em óbito. Foto: Divulgação/RICTV

Continua após a publicidade

Segundo as informações dos bombeiros que atenderam a ocorrência, quando chegaram no local para prestar atendimento às vítimas, uma das vítimas ainda estava viva e conversou com eles. Porém, segundo os bombeiros, haviam mais de três metros de entulhos sobre elas, o que impediu o socorro mais ágil de ambas.

"Uma delas ainda conseguiu conversar com a equipe, mas tinha mais de três metros de entulho sobre elas. Então, era humanamente impossível a gente chegar com maior rapidez do que isso que a gente conseguiu fazer”, disse o subtenente Jorge Iglikoski.

Contudo, após três horas de trabalho, os bombeiros conseguiram encontrar as vítimas, mas já estavam sem vida. “Quando a gente acessou os corpos, infelizmente elas estavam em óbito”, lamentou o subtenente.

De acordo com a Prefeitura de Corbélia, que divulgou uma nota de pesar em suas redes sociais, as vítimas do incidente eram a Assistente Social Ercília Soares e a filha, Elisandra Pereira. Em nota, a prefeitura lamenta a perda.

"Neste momento de dor, nossa prioridade é prestar todo o apoio necessário à família. Uma equipe composta por assistentes sociais e psicólogos do município está à disposição para oferecer suporte", disse a prefeitura.

A causa do desabamento do piso da cozinha da residência, que causou a morte da mãe e filha, ainda não foram descobertas, mas a casa foi isolada pelos bombeiros e a Polícia Civil segue investigando o caso.