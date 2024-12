Insanos Moto Clube vai entregar doces em Wenceslau Braz nesta terça-feira

Em sua primeira ação social em Wenceslau Braz, o Insanos Moto Clube realizará a entrega de doces em diversas vilas e bairros do município. A ação faz parte de um movimento em prol do espírito natalino, levando a solidariedade do moto clube para as famílias brasenses.

A ação será realizada na tarde desta terça-feira (24). Às 14h00, os integrantes do grupo se reunirão em frente ao Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná (CESP) e sairão em uma motociata para a entrega de doces nas vilas do município.

Para os integrantes do grupo, a ação é de grande importância, e marca apenas o início de grandes planos para o município. “É uma ação que tem grande importância para nós, pois será a primeira de muitas outras ações que iremos promover”, disse Cristiano José Wambach, um dos integrantes do clube.

Segundo ele, os planos já estão em andamento e novas parcerias estão sendo fechadas para trazer novas ações para Wenceslau Braz. “Já temos planos de parceria com o Centro de Referência da Assistência Social, com o asilo, APAE e algumas igrejas da cidade que promovem ações como esta. Pretendemos promover muitas ações em prol da população brazense”, acrescentou.

O Insanos MC é conhecido no Brasil inteiro. A fama do moto clube vai muito além da paixão por motos, sendo reconhecido em todo o país por suas ações sociais.