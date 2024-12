Homem que foi atacado por Pit Bulls em Wenceslau Braz morre no hospital

Em uma iniciativa que promove o espírito natalino, o Insanos MC realizará uma motociata com entrega de doces em diversos bairros do município

AÇÃO SOCIAL Há 14 horas Em Wenceslau Braz - PR Insanos Moto Clube vai entregar doces em Wenceslau Braz nesta terça-feira Em uma iniciativa que promove o espírito natalino, o Insanos MC realizará uma motociata com entrega de doces em diversos bairros do município