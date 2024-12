Colisão entre carro e moto deixa homem ferido em Wenceslau Braz

Na manhã desta segunda-feira (23), um acidente de trânsito registrado dentro do município de Wenceslau Braz deixou um homem ferido . O acidente aconteceu próximo à Capela Mortuária do Município.

De acordo com informações apuradas pela reportagem da Folha no local do acidente, o acidente envolveu um Chevrolet/Celta e uma Honda 160cc, que acabaram colidindo lateralmente, deixando o motociclista ferido. O acidente aconteceu por volta das 11h30.

Segundo relatos de populares que estavam no local do acidente, o condutor do Celta realizou uma conversão inesperada, enquanto o motociclista subia no mesmo sentido. Por conta da conversão inesperada, o motociclista acabou colidindo na lateral do veículo, ficando ferido.

Continua após a publicidade

Com isso, uma ambulância foi acionada para prestar socorro ao motociclista, que foi encaminhado ao Hospital de Caridade São Sebastião para realizar exames.