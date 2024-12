Taidinho encerra mandato com mais de R$ 16 milhões investidos em educação, saúde e infraestrutura

A prefeitura de Wenceslau Braz, fez um balanço de sua administração ao se aproximar do fim deste ano. Em 2024, a prefeitura investiu mais de R$ 16 milhões na aquisição de veículos para o município, realização de obras, melhorias na qualidade educacional e muito mais para beneficiar os moradores. Levantamento foi divulgado pela prefeitura, que fez o balanço dos investimentos em saúde, educação e infraestrutura.

Neste ano, conduzida pelo prefeito Athayde Ferreira dos Santos Junior, mais conhecido como Taidinho, que encerra seu mandato no final deste ano, a prefeitura brazense realizou diversos investimentos para garantir o bom funcionamento dos serviços públicos. Pensando na qualidade e conforto dos moradores, a prefeitura realizou investimentos nas áreas mais necessárias para a população.

De acordo com o levantamento divulgado nas redes sociais, a cidade de Wenceslau Braz recebeu um investimento de R$ 16.718 milhões, sendo distribuídos entre melhorias na educação, aquisições de veículos para o transporte escolar e da saúde e realização de obras no município.

Para a educação municipal, a prefeitura realizou um investimento de R$ 7,5 milhões, para a construção e reformas nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), aquisição de ônibus, vans escolares e caminhão Merenda Brasil. Além disso, o valor contou com a aquisição de novos materiais didáticos e entrega de uniformes para todos as crianças da rede municipal de ensino.

Já para a saúde municipal, que contou com a aquisição de ônibus, vans e ambulâncias, um aparelho de raio-x moderno e um aparelho de Ultrassonografia, a prefeitura do município destinou um montante de R$ 3,2 milhões, e para as obras e reformas, incluindo a implantação do sistema fluvial no Contorno Sul, a prefeitura destinou uma verba que ultrapassa os R$ 6 milhões.

Contudo, o investimento, que ultrapassa os R$16 milhões, reflete o compromisso da prefeitura municipal com a população.