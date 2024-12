Lar de Idosos promove campanha de Natal para arrecadar presentes em Wenceslau Braz

Com o Natal cada vez mais próximo, o espírito de união e solidariedade começa a tomar conta das pessoas. Na cidade de Wenceslau Braz, em prol do espírito natalino, o Lar de Idosos está promovendo a campanha “Adote um Idoso” que, por mais que pareça, não precisa adotar realmente um idoso. A medida, tem como objetivo arrecadar presentes para os idosos, que os receberão na véspera de Natal.

A campanha, que vem através do Natal Solidário, e tem como slogan “Adote um idoso(a) e fala o natal mais feliz”, trata-se de uma iniciativa do Lar de Idosos para transformar o Natal dos idosos em pura magia. Embora a palavra adote no início da frase traga a sensação de realmente adotar um idoso, o sentido verdadeiro é de que cada idoso pode receber um presente, e cada pessoa pode escolher a quem presentear.

Luiza, moradora do Lar de Idosos, pede um celular ou relógio. Foto: Divulgação

De acordo com a Diretora do Lar, Nathaly Treml, cada idoso teve a oportunidade de escolher duas coisas para ganhar de Natal. Entre os presentes escolhidos, roupas, acessórios, bijuterias e até mesmo celulares foram selecionados pelos idosos. As pessoas que quiserem, pois a campanha está aberta para toda a população, podem “apadrinhar” um idoso e escolher qual presente, ou os dois, vai doar para ele. Segundo ela, os presentes devem estar embrulhados, pois o Papai Noel fará a entrega para os idosos.

“Eles não vão saber quem doou, pois nós vamos entregar ao Papai Noel, que virá aqui no Lar e fará a entrega diretamente para eles”, comentou ansiosa para ver a reação dos idosos ao receber os presentes. O objetivo é proporcionar um momento diferente para os idosos, já que muitos ficam longe de suas famílias.

“Nosso objetivo com essa campanha, é principalmente trazer o espírito natalino para eles, já que muitos são esquecidos aqui. Assim, eles se sentem mais amados e valorizados, além de que tem a oportunidade de ganhar as coisas que sentem vontade, já que não possuem condições de ter”, explicou Nathaly.

Conforme explica a diretora, os presentes podem ser entregues até o dia 23 de dezembro, e podem ser entregues diretamente no Lar de Idosos de Wenceslau Braz, que fica na Rua Vereador Alcides da Silva Reis, no Centro do município, ou os doadores podem entrar em contato com o Lar através do telefone 43 9633-5348 para a busca dos presentes.