Grupo evangélico realiza evento especial de natal em Wenceslau Braz nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (13), o Conselho de Pastores de Wenceslau Braz realizará o Festival de Natal no Coreto Municipal, em frente ao Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná, no Centro do município. O evento começará a partir das 19h00 e contará com a presença de integrantes de diversas igrejas evangélicas do município.

De acordo com a organização do evento, o Conselho de Pastores de Wenceslau Braz, formados por integrantes e líderes de jovens das Igrejas Evangélicas do município, realizará uma noite especial de adoração e louvor em prol do Natal.

O festival reunirá pastores e membros de diversas igrejas para proclamar sobre a história de Jesus Cristo, voltada para a proclamação do evangelho, manifestação do Reino de Deus, o nascimento de Jesus, sua vida, morte e ressureição. Durante o evento, o Conselho de Pastores de Wenceslau Braz realizará louvores e pregações.

Continua após a publicidade

O festival é uma unidade das Igrejas Evangélicas de Wenceslau Braz, organizado através dos líderes e pastores de jovens, organizado pelo Conselho de Pastores do município. As igrejas que compõem o Conselho e que realizarão o evento são a Igreja Metodista, Batista Aliança, Batista da Cruz, Quadrangular, Igreja da Paz, Evangélica Cristã e IEPEC.