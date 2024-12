Chuva intensa alaga casas em Wenceslau Braz

ROTARY CLUB Há 1 dia Em Wenceslau Braz - PR Rotary Club de Wenceslau Braz premia vencedores do Concurso de Redação 2024 O evento, que já está em sua 5ª edição, contou com a participação de alunos do ensino fundamental dos colégios públicos estaduais do município: Colégio Estadual Ary Barroso, Colégio Estadual Cívico Militar Miguel Nassif Maluf, Colégio Estadual Professor Milton Benner e Colégio Estadual do Campo Patrimônio São Miguel.