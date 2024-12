Suspeito de envolvimento com furtos em Wenceslau Braz se entrega na delegacia

Um indivíduo conhecido no município de Wenceslau Braz pelo seu envolvimento com a prática de furtos e outros delitos se apresentou a equipe da Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (14).

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o suspeito estava com um mandado de prisão em aberto e acabou se apresentando na delegacia por vontade própria por volta das 09h00. Apesar de ser conhecido pela comunidade e no meio policial pelo envolvimento com furtos em Wenceslau Braz e região, neste caso o mandado não é relacionado ao crime de furto ou roubo, mas sim de regressão de regime.

Frente aos fatos, foram tomadas as providências cabíveis ao caso e o suspeito encaminhado ao Depen onde permanece a disposição da Justiça.