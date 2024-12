AMA-WB participa do Natal Solidário e vai arrecadar fundos para nova estrutura

Campanha do Dezembro Vermelho conta com testes rápidos e gratuitos para toda a população; veja como fazer

DEZEMBRO VERMELHO Há 6 horas Em Wenceslau Braz - PR Wenceslau Braz promove ações de conscientização e combate ao HIV e AIDS Campanha do Dezembro Vermelho conta com testes rápidos e gratuitos para toda a população; veja como fazer

Horários especiais de Natal estendem atendimentos durante a semana e até mesmo aos sábados; acesse e veja quais são as mudanças

ESPECIAL DE NATAL Há 1 semana Em Wenceslau Braz - PR ACEBRAZ divulga horário especial de dezembro no comércio de Wenceslau Braz Horários especiais de Natal estendem atendimentos durante a semana e até mesmo aos sábados; acesse e veja quais são as mudanças