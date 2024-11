ACEBRAZ divulga horário especial de dezembro no comércio de Wenceslau Braz

O Natal está chegando e, com ele, a correria para comprar presentes. As oito horas normais do funcionamento das lojas parecem ser poucas para poder comprar todos os presentes e provisões para a chegada dos parentes e amigos durante o mês. Por isso, a Associação Comercial e Empresarial de Wenceslau Braz (ACEBRAZ) divulgou os horários de funcionamento das lojas do município, para facilitar as compras de Natal da população.

De acordo com o calendário especial divulgado pela Associação, o “horário de funcionamento de Natal” começa a partir do dia 11 de dezembro, a segunda quarta-feira do mês. Entre os dias 11 e 23 de dezembro, as lojas estarão abertas até às 22h00, para facilitar as compras para quem trabalha o dia todo.

Porém, durante os sábados, que serão nos dias sete, 14 e 21 de dezembro, o atendimento, que normalmente ocorre até o meio dia, será estendido até às 17h00. Na véspera do Natal, no dia 24 de dezembro, as lojas atenderão até às 16h00.

Sendo assim, os novos horários especiais, disponibilizados pela ACEBRAZ, garante que, mesmo aqueles que trabalham durante todo o dia, possam realizar suas compras de Natal e garantir que sua família tenha um Natal divertido e cheio de presentes.