Ataque de Pit Bulls deixa três pessoas gravemente feridas em Wenceslau Braz

Três pessoas ficaram gravemente feridas após serem vítimas de um ataque de cães da raça pit bull, sendo duas delas em estado grave. A situação foi registrada na tarde do domingo (24) em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, o ataque aconteceu no fim da tarde do domingo na Rua Veneza, bairro Vila Formosa. Conforme relatos de testemunhas, um casal de idosos caminhava pela rua quando foram surpreendidos por dois cães da raça Pit Bull que haviam escapado de uma residência e acabaram sendo atacados.

Continua após a publicidade

Um homem que estava na casa de um familiar escutou gritos de socorro e latidos dos cães, momento em que saiu na rua para ver o que estava acontecendo e se deparou com o idoso e a idosa já caídos ao chão sendo atacados pelos cachorros. Ele conversou com a reportagem e falou sobre os momentos de pânico e terror que as três vítimas vivenciaram.

“Eu escutei alguns gritos e latidos na rua, até achei que poderia ser alguma briga, mas quando saí já me deparei com os dois idosos caídos sendo atacados pelos cachorros. Apesar de eu ter medo de cachorros, minha reação foi ajudar os dois”, comentou.

Ivan também relatou a reportagem como fez para ajudar os idosos e como acabou sendo atacado pelos cães. “Eu consegui tirar um dos animais de cima da idosa e tentei levar ela para dentro de casa, mas o cachorro que estava atacando ela veio para cima de mim. Enquanto tentava me livrar dele, o outro também me atacou. Ficou um grudado em minha perna e o outro mordendo meus braços até que um vizinho chegou para me ajudar, mas o ataque só terminou quando uma mulher chamou os dois cachorros e eles voltaram para casa”, contou.

O casal de idosos foi socorrido em estado grave por populares e levados ao Hospital de Caridade São Sebastião sendo constatado que a mulher de 63 anos de idade sofreu uma fratura na bacia sendo transferida para uma unidade especializada nesta segunda-feira (25). Já o idoso, um homem de 78 anos, teve pernas e orelhas dilaceradas sendo encaminhado a um hospital na cidade de Londrina com ferimentos graves. Já Ivan, teve ferimentos profundos no braço direito e nas duas coxas.

“Em um momento enquanto os dois cachorros me atacavam, em cai ajoelhado e pensei que iria morrer. Foi muito assustador, pois meus três filhos, minha esposa e minha avó estavam no portão vendo aquela cena. Pensei, vou morrer na frente dos meus filhos”, desabafou.

Em contato com vizinhos e pessoas que moram na mesma rua onde aconteceu o ataque, a reportagem foi informada que esta não é a primeira vez que os animais protagonizam um ataque. Segundo os relatos, os cães já entraram no quintal de um vizinho e mataram uma cadela, além de já ter tentado atacar pessoas que trabalham ou circulam pela rua. Ainda conforme relatos de uma pessoa que pediu para não ser identificada, em outras ocasiões os proprietários dos animais arcaram com os custos médicos das vítimas.

A reportagem da Folha tentou contato com os responsáveis pelos animais, mas até o fechamento desta edição eles não haviam sido localizados.

O caso foi comunicado a equipe da Polícia Civil.