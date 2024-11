Acidente deixa casal e criança feridos em Wenceslau Braz, mulher está grávida

Um acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (24) deixou três pessoas gravemente feridas, entre elas, uma mulher grávida e uma criança. As vítimas estavam em um automóvel que se envolveu em uma colisão com outro veículo na rodovia PR-422 no trecho que passa por Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, o acidente aconteceu por volta das 20h00 e envolveu uma Ford EcoSport e um VW Gol. Conforme os relatos de testemunhas, o motorista do primeiro veículo seguia no sentido Tomazina a Wenceslau Braz quando, nas proximidades da CAPAL, acabou se envolvendo em uma colisão com o motorista do Gol que transitava no sentido contrário.

Com a violência do impacto, um casal e uma criança que estavam no Gol tiveram ferimentos graves. A passageira do automóvel, uma mulher grávida, foi socorrida e transferida para um hospital na cidade de Londrina devido a ferimentos na região da face e dos olhos. Já o condutor do Gol teve ferimentos mais graves como fraturas e hemorragia severa sendo transferido para uma unidade especializada. Já a criança, felizmente teve apenas ferimentos leves.

Em relação aos ocupantes da EcoSport, as informações são de que ao menos o motorista fugiu do local sem prestar socorro as vítimas. Até o fechamento desta reportagem, ele não havia sido encontrado para prestar esclarecimentos.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.