Escritor de Wenceslau Braz lança livro de terror na próxima sexta-feira

Na próxima sexta-feira (22), o escritor e poeta, Iago Koskoski, de Wenceslau Braz, dará um passo importante para sua carreira ao lançar sua mais nova obra, Caminhos da Escuridão, uma obra imperdível para os amantes do terror e de histórias sombrias. A obra, será sua quarta criação, se juntando a outras criações impactantes.

A obra foi anunciada como uma das mais ambiciosas de sua carreira, com uma narrativa que promete mexer com as emoções mais profundas de quem ousar embarcar nos seus caminhos tortuosos. Com elementos de suspense, mistério e terror psicológico, a obra promete imergir os leitores em uma jornada em que os limites entre o real e o sobrenatural não existem.

O laço entre Iago e a criação de histórias, vem desde sua infância. Conforme contou o jovem à reportagem da Folha, desde que era pequeno gostava muito de ler. “Desde criança eu sempre gostei muito de livros. Minha mãe, embora não gostasse muito de ler, sempre me apoiou na leitura, comprando livros e me levando à biblioteca”, lembra o jovem.

No ano de 2021, com 18 anos de idade, Iago publicou sua primeira obra, Quando as Gotas Caem. O livro, que veio como um desabafo para o jovem, ampliou seus horizontes ao perceber que seus sentimentos foram transpassados para o papel.

“Nesse ano, eu estava em depressão e consegui desabafar com o papel, onde escrevi seguindo meus sentimentos e mostrando toda minha dor e momentos difíceis que enfrentei”, comentou o jovem com nostalgia ao lembrar de sua primeira obra.

Neste ano, Iago publicará seu segundo livro físico, o Caminhos da Escuridão, uma obra composta por quatro contos de terror que promete envolver os leitores em momentos de suspense, drama e puro terror.

A obra, composta por quartos contos, O Enterro, O Celeiro, O Círculo de Pedra e Um Grito na Noite, promete levar os entusiastas a momentos de total escuridão com histórias de puro assombro e temor.

Além de seus livros físicos, Iago possui dois livros virtuais publicados na Amazon, que também são contos de terror. Nomeados como Cães e Infância Fantasma, suas obras levam os leitores ao puro assombro dos contos medonhos.

Contudo, na próxima sexta-feira (22), o jovem dará um passo significante para sua carreira profissional. Com o lançamento do Caminhos da Escuridão, que acontecerá na Biblioteca Municipal de Wenceslau Braz a partir das 19h30, Iago reforça seu legado com o mundo dos livros e consolida seu objetivo em alcançar o mundo das histórias.