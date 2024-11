Ampliação da rede esgoto avança em Wenceslau Braz

A ampliação do sistema de esgoto em Wenceslau Braz segue a todo vapor e, até o final da obra, cerca de 500 famílias do município serão beneficiadas com o acesso a um sistema de esgotamento sanitário mais eficiente e seguro. Com um investimento de R$ 4 milhões, a implantação da rede esgoto segue em ritmo acelerado e já está beneficiando a comunidade do município.

O projeto, voltado para a comunidade do bairro Santa Madalena, teve início no mês de julho e continua em andamento com a instalação de uma rede de esgotamento sanitário, buscando melhorar as condições de saneamento básico do bairro, refletindo diretamente na saúde pública e na preservação do meio ambiente.

As obras, que no total implantarão sete quilômetros de rede no bairro, atingiu 1,5 quilômetro no início desta semana. De acordo com informações divulgadas pela Companhia de Saneamento Paranaense (SANEPAR), informou que as obras devem seguir até o fim do segundo semestre de 2025, quando as obras serão encerradas.

PORQUE A REDE ESGOTO É NECESSÁRIA?

O sistema de esgotamento sanitário é essencial para o saneamento básico de uma comunidade, sendo responsável pela coleta, transporte, tratamento e disposição final adequada dos esgotos domésticos e industriais. Esse sistema é crucial para prevenir a contaminação do meio ambiente e proteger a saúde pública.

Esse sistema realiza a coleta de esgoto através de uma rede de tubulações subterrâneas que conecta as residências, estabelecimentos comerciais e industriais aos pontos de tratamento. Nos pontos de tratamento, os esgotos passam por um processo que pode incluir a remoção de sólidos através de grades e peneiras.

Por fim, o descarte seguro e controlado do efluente tratado é crucial para evitar a contaminação de corpos d’água superficiais e subterrâneos. Dependendo do nível de tratamento, os efluentes podem ser devolvidos à natureza ou reutilizados para fins como a irrigação não potável.

Um sistema de esgotamento sanitário eficaz não apenas promove a saúde pública ao prevenir doenças transmitidas pela água contaminada, mas também contribui para a preservação ambiental ao proteger ecossistemas aquáticos e recursos hídricos essenciais para a vida.