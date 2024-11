Família brazense que teve perda total após incêndio pede ajuda da população

Na manhã da última segunda-feira (18), um incêndio devastador destruiu completamente a casa de uma família no Centro de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná. A residência, que era de propriedade de Elizete Ferreira da Silva, uma senhora de 50 anos de idade, foi consumida pelas chamas, que destruíram tudo que estava no interior da casa.

Continua após a publicidade

O fogo, que teve início devido a um curto-circuito, se espalhou rapidamente pela estrutura de madeira da casa, deixando apenas cinzas e recordações na memória da família. “Foi tudo muito rápido. Não deu tempo de salvarmos nada da casa”, comentou Ellen Gomes de Almeida, filha de Elizete

Continua após a publicidade

A tragédia não atingiu só Elizete, mas também seus dois filhos, Elizeu Gomes de Almeida e Ellen Gomes de Almeida, que moram com ela. “Nós perdemos tudo o que tínhamos, roupas, calçados, móveis, eletrônicos, tudo foi embora”, lamentou Ellen.

Com a perda total da residência e de todos os bens materiais, a família brazense agora busca apoio da comunidade local e de outras regiões. “Nós pedimos que quem sentir de nos ajudar e tiver vontade, pode contribuir com qualquer coisa. Tudo que vier será bem recebido por nós”, afirmou a filha.

Amigos, vizinhos e familiares da família começaram a se mobilizar para arrecadações, mas a necessidade continua urgente. A família pede ajuda, principalmente para a reconstrução de sua vida após essa tragédia. “Várias pessoas já estão nos ajudando, tanto com roupas, móveis, cestas básicas quanto com materiais de construção”, comentou Ellen.

A família passa por uma situação delicada, tanto financeiramente quanto psicologicamente, após a tragédia, mas com a ajuda da população, contribuindo com qualquer item que possa ser utilizado pela família, eles passarão por esta fase ruim.

Para ajudar a família, Gabriela Souza, advogada em Wenceslau Braz, criou uma “vakinha virtual” com a intenção de arrecadar R$10 mil para auxiliar a família que perdeu tudo após a tragédia. Até o momento, já foram arrecadados R$ 4.067,35, o que demonstra a solidariedade da população local em prol da família.

Aqueles que desejarem contribuir com a vaquinha, devem acessar a Vakinha Vitrual ou enviar dinheiro para a família através da chave pix [email protected]. “Peço que cada um ajude como puder, seja compartilhando ou doando”, afirmou Gabriela em uma mensagem fixada no site da vakinha virtual.

COMO AJUDAR?

Para ajudar a família, os interessados podem participar da Vakinha Virtual ou entregar doações diretamente para os moradores da residência. Alguns itens como roupas, produtos de higiene pessoal, alimentos não perecíveis, materiais de construção, móveis, utensílios domésticos e produtos de limpeza são essenciais para o recomeço da família.