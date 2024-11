Wenceslau Braz vai comemorar 89 anos de história com show ao vivo e evento cultural

No dia 26 de novembro, o município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, completará 89 anos de história, conquistas e marcos que ficarão guardados na memória da população local, e, para celebrar o aniversário do município, a prefeitura organizou um evento cultural que contará com exibições, show ao vivo e muito mais para a diversão da população.

Embora, para muitos, a história de Wenceslau Braz começou há 88, quase 89, anos atrás, a história do município começou um pouco mais cedo, quando grupos de pessoas começaram a habitar nas redondezas que hoje, abrigam cerca de 20 mil habitantes. Desde sua emancipação política, há 88 anos atrás, o município tem crescido e celebrado suas conquistas ao lado da população.

Neste ano, não é diferente. A festa de 89 anos acontecerá na próxima sexta-feira (22), a partir das 18h00, em frente ao Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná (CESP), no centro do município. O evento contará com a 2ª Mostra Cultural e com a participação de uma dupla sertaneja que promete agitar o lugar.

De acordo com a organização do evento, a festança contará com uma exibição única de produtos culturais, que estarão à venda durante o evento. Além disso, haverão barracas de comida e bebida espalhadas no local onde haverá a festa.

A prefeitura também divulgou a confirmação da dupla João Vitor e Gabriel, que agitarão a festa dos 89 anos de Wenceslau Braz com hits conhecidos e músicas famosas no meio cultural. O evento promete ser uma oportunidade única para quem gosta de unir música e cultura em um mesmo local.

O aniversário de 89 anos de Wenceslau Braz representa um marco significativo, tanto para a prefeitura atual quanto para a população, que tem acompanhado de perto o desenvolvimento e crescimento do município ao longo dos anos.