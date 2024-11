Incêndio destrói casa no centro de Wenceslau Braz

Na tarde desta segunda-feira (18), um incêndio destruiu completamente uma residência próximo ao Centro de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná. De acordo com dados coletados pela reportagem da Folha, ainda não há informações sobre o que causou o incêndio.

O fogo começou por volta das 13h40, em uma residência próximo ao Centro Espírita João Batista, próximo ao centro do município, assustando os moradores vizinhos. A casa, que era de madeira, logo foi completamente consumida e destruída pelas chamas.

Casa destruída e bombeiro apagando o restante das chamas. Foto: Divulgação

Conforme explica o bombeiro civil de Wenceslau Braz, Eliezer Soares Natalino Alves dos Santos, que atendeu a ocorrência, as chamas consumiram rapidamente a casa, sem tempo para controla-las e salvar a residência sem danos.

“Como a casa era de madeira, as chamas se espalharam muito rápido e não deram tempo para que a casa fosse salva”, explica. Segundo ele, os motivos do incêndio ainda não foram descobertos. “Não sabemos como ele começou, mas destruiu a casa completamente”, afirmou.

Fogo foi controlado antes de afetar outras residências. Foto: Divulgação

Apesar de ter destruído completamente a residência, as chamas foram controladas antes que atingissem as outras residências vizinhas. “Foi muito rápido, mas consegui controlar antes que chegasse nas outras casas. A situação agora está controlada”, afirmou com firmeza Eliezer.

As causas iniciais do incêndio devem ser investigadas.