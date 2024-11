Wenceslau Braz celebra formatura de 40 alunos em cursos de panificação e confeitaria

Alunos em aula prática do curso. Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (07), a Câmara Municipal dos Vereadores de Wenceslau Braz será o palco da cerimônia de formatura dos alunos que concluíram os Cursos Profissionalizantes de Panificação e Confeitaria, promovidos pela Secretaria Estadual do Trabalho, Qualificação e Renda. O evento, que marca uma importante conquista na vida dos formandos, está programado para começar às 19h00.

Ao todo, 40 alunos irão celebrar a conclusão dos cursos, que tiveram como objetivo capacitar e preparar os participantes para atuar no mercado de trabalho com habilidades práticas e teóricas na área de alimentos. Durante o curso os alunos, separados em dois grupos de 20 para cada categoria, aprenderam técnicas essenciais de panificação e confeitaria, incluindo preparo de pães, bolos, doces e outros produtos.

Para Silvana Inocência da Silva Valentim, que trabalha no ramo da confeitaria há cerca de dois anos, o curso proporcionou novas experiências e ampliou seus horizontes. “Aprendi muito com o curso e consegui tirar muitas dúvidas que eu tinha sobre o assunto, foi maravilhoso participar do curso”, afirmou a formanda.

Silvana, ainda em entrevista com a reportagem da Folha, agradece ao SENAI e ressalta a eficácia do curso. “Agradeço muito ao SENAI por nos oferecer essa oportunidade maravilhosa, que nos proporcionou momentos únicos com ótimos profissionais”, enfatizou.

A realização dos cursos faz parte de uma iniciativa da Secretaria Estadual do Trabalho, Qualificação e Renda para promover a qualificação profissional e fomentar a geração de emprego e renda na região. A formatura simboliza não apenas o término de um ciclo de aprendizado, mas também o início de novas oportunidades para os formandos, que agora estão aptos a ingressar no setor de panificação e confeitaria, seja como empregados em estabelecimentos comerciais ou como empreendedores.

A cerimônia promete ser um momento de comemoração e reconhecimento pelo esforço e dedicação de cada aluno. A presença de autoridades locais reflete o apoio da comunidade ao desenvolvimento profissional e ao incentivo de novas habilidades que podem contribuir para o crescimento econômico e social de Wenceslau Braz.

Além disso, o evento também contará com a solene presença da Comitiva do Secretario de Estado do Trabalho, Mauro Moraes. O evento será realizado na Câmara Municipal de Wenceslau Braz a partir das 19h00.

A formatura dos cursos de Panificação e Confeitaria representa um marco de incentivo à qualificação e à busca por novas perspectivas, reafirmando o compromisso da cidade com a formação e a capacitação de seus cidadãos.