Cachorro morto é encontrado em meio a materiais recicláveis em Wenceslau Braz

Os trabalhadores da Associação dos Profissionais de Reciclagem, de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, enfrentam desafios diários devido à falta de separação do lixo com produtos recicláveis, que deveria ser feita pela população. Recentemente, a situação se tornou motivo de alerta após a publicação de vídeos nas redes sociais que expõem a gravidade do problema.

Continua após a publicidade

Desde crianças até adultos, todos são instruídos sobre a separação do lixo e dos produtos recicláveis. Nas escolas, o assunto é abordado para que as crianças cresçam sabendo como separar corretamente os tipos de lixo e, para os adultos, o assunto serve como tema de conscientização, para que situações, como as registradas em Wenceslau Braz, não aconteçam durante o trabalho dos recicladores.

Continua após a publicidade

A equipe de coleta da APRES, de Wenceslau Braz, responsável triagem e separação de materiais recicláveis, enfrentam problemas significativos durante o trabalho. Nas redes sociais, uma das trabalhadoras, Alessandra Maria Lopes da Silva, publicou imagens e vídeos que chocam a comunidade ao ver a condição de trabalho devido à falta da separação dos lixos.

Imagens mostram sacolas com larvas entre os produtos recicláveis. Foto: Divulgação

Entre as imagens divulgadas pela trabalhadora, até mesmo um cachorro morto foi mostrado entre os materiais recicláveis. Em uma entrevista com a reportagem da Folha, Alessandra comentou sobre o fato. “Nós estávamos trabalhando na esteira, separando os materiais, e, do nada, apareceu um cachorro morto entre os materiais”, comentou.

Foto: Divulgação

A situação não para por aí. Entre os vídeos publicados por Alessandra, ainda é possível notar a presença de sacolas com fezes e larvas. “Aqui aparece de tudo e mais um pouco. Desde sacolas com fraudas, fezes, larvas e até mesmo o fato do cachorro”, enfatizou Alessandra.

Contudo, a separação correta dos resíduos é essencial para garantir o funcionamento seguro e eficiente do serviço de coleta seletiva. Os descartáveis, como papel, vidro, plástico e metal, devem ser descartados limpos e secos, enquanto resíduos orgânicos e itens perigosos devem ser destinados ao lixo comum ou ao lixo. “Gostaria muito que as pessoas se conscientizassem e separassem melhor os lixos”, afirmou Alessandra.

COMO AJUDAR?

A separação dos resíduos é uma medida significante que pode melhorar a condição de trabalho dos recicladores. Certificar-se de separar o lixo reciclável, como papel, plástico, vidro, metal, do lixo orgânico e descartes perigosos, como fraldas e resíduos de banheiro. Os materiais devem ser limpos e secos para evitar a reciclagem de contaminação.

Antes de descartar garrafas, potes e embalagens plásticas, é importante lavá-los rapidamente com água. Isso ajuda a manter a integridade dos materiais recicláveis e reduz a proteção de insetos e odores. Utilizar sacos de lixos separados para os matérias recicláveis e orgânicos facilitam o trabalho

Itens como pilhas, baterias, eletrônicos, medicamentos e resíduos de construção devem ser descartados em pontos de coleta específicos para evitar danos ao meio ambiente e riscos à saúde dos trabalhadores.

A colaboração da comunidade é essencial para o sucesso da coleta seletiva e a segurança dos envolvidos. Com pequenos ajustes nos hábitos diários, cada cidadão pode fazer uma grande diferença para tornar o trabalho dos recicladores mais seguro e eficiente, além de contribuir para um meio ambiente mais limpo e sustentável.