Botijão de gás “desaparece” em residência de Wenceslau Braz

Imagem do local onde deveria estar o gás de cozinha na residência. Foto: Arquivo Pessoal

Na tarde da última terça-feira (05), Rafaela Correia Briano, jovem de 25 anos de idade, moradora da Vila Toyoki, em Wenceslau Braz, procurou a reportagem da Folha para denunciar um furto em sua residência. Segundo a jovem, um botijão de gás teria sido furtado de sua casa na última segunda-feira (04).

De acordo com o relato de Rafaela à reportagem da Folha, o furto ocorreu enquanto a casa estava vazia. Ela contou que alguns vizinhos testemunharam a ação e identificaram os supostos autores como dois adolescentes, ainda de menor. No entanto, até o momento, essa informação não foi oficialmente confirmada pelas autoridades. Apesar do ocorrido, Rafaela informou que o boletim de ocorrência não foi registrado.