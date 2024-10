Centro Espírita João Batista leva diversão para centenas de crianças em Wenceslau Braz

No último sábado (26), o Centro Espírita João Batista, de Wenceslau Braz, realizou uma animada e alegre comemoração em homenagem ao Dia das Crianças no município. O evento, que contou com o apoio da comunidade e de voluntários, reuniu um grande número de crianças e famílias para uma tarde repleta de diversão, cultura e brincadeiras.

A programação do evento, foi marcada por diversas atrações culturais e divertidas, tanto para as crianças quanto para os pais, avós e para todos que estiveram presentes durante a atividade festiva, que puderam desfrutar de um dia cheio de diversão e lazer.

Durante o dia, as crianças puderam participar de diversas atividades. Foto: Divulgação

Durante o dia, as crianças puderam participar de diversas atividades. No evento, foram disponíveis diversos brinquedos de diversões, como pula-pula, tobogã, piscina de bolinhas e diversas outras atrações que envolveram a criançada em um clima de alegria e festividade.

O evento também contou com apresentações culturais do município, como a Fanfarra Municipal, que realizou uma apresentação vibrante, seguida pelas performances do grupo de capoeira “Me Leva” e do grupo de Dança Gaúcha “Eu Sou do Sul”, que encantaram o público com movimentos artísticos e uma tradição cultural diferenciada. O Palhaço Sabugo também participou do evento, proporcionando momentos de risos e muita alegria para a criançada.

Além de ter a oportunidade de acompanhar de perto as atrações culturais do município e de poder passar uma tarde de lazer sem custo algum, as crianças puderam se deliciar com deliciosos lanches que foram distribuídos gratuitamente, incluindo pipoca, algodão doce, cachorro-quente e refrigerantes, reforçando o compromisso do Centro Espírita em proporcionar um momento totalmente voltado para a diversão das crianças.

Na edição deste ano, que completa a 12º festa do Dia das Crianças realizada pelo Centro Espírita João Batista, compareceram ao evento cerca de 650 crianças, sem contar os adultos ou responsáveis que também estiveram na festa. Para Mario Celso Petlak Dabul, um dos Conselheiros Deliberativos do Centro Espírita, a alegria em proporcionar momentos de diversão para as crianças é uma dádiva divina.

“A sensação de poder realizar este evento é de felicidade e alegria. Me sinto muito grato à Jesus Cristo por nos dar a oportunidade de trabalhar em prol à comunidade, especialmente em prol das famílias mais vulneráveis do nosso município”, enfatizou Mario Celso.

Segundo ele, a realização do evento é voltada para o cumprimento de um mandamento bíblico. “Através desse projeto, buscamos cumprir o mandamento dado por Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ‘deixai vir a mim os pequeninos pois é deles o Reino dos Céus’”, enfatizou Mario.

O sucesso do evento deste ano, reafirma a importância de iniciativas como essa, que contribuem para o bem-estar das crianças e fortalecem a união e a solidariedade entre os moradores de Wenceslau Braz.