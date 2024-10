Bebê brazense precisa de cirurgia urgente para não perder a audição

Uma mãe que mora no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, está buscando ajuda para realizar uma cirurgia urgente em sua filha e evitar que a bebê perda a audição. A Folha conversou com Karoline Cristina de Souza que falou um pouco sobre o que sua filha Clara Barroso dos Santos vem enfrentando nos últimos meses.

Karoline é professora e mãe da pequena Clara, uma bebê de apenas um ano e quatro meses de idade. Apesar da pouca idade, a menina já vem enfrentando problemas graves em sua audição, inclusive, com o risco de ficar surda caso não realize uma cirurgia urgente. Devido a isso, Karoline está realizando uma vaquinha solidária para custear o procedimento de forma particular, uma vez que, pelo SUS (Sistema Único de Saúde), só para realizar uma consulta com um otorrino a menina aguarda em uma fila com mais de 9 mil crianças em sua frente.

A mãe contou um pouco da história da bebê e como tudo começou. “Quando a Clara tinha cinco meses começaram a aparecer as secreções no ouvido dela. Com isso, a levamos no pediatra e foi sendo tratado como uma infecção, porém, após ela tomar antibióticos poucos dias depois a situação se repetia cada vez pior”, explicou.

Sem encontrar uma resposta e preocupada com a situação da bebê, Karoline então decidiu buscar ajuda de forma particular. “Como não resolvia, em março a levei para uma consulta particular onde foi descoberto que ela tem a adenoide Grande sendo necessário realizar uma cirurgia para corrigir e instalar uma válvula de drenagem para os fluídos”, comentou.

A princípio, a cirurgia poderia ser realizada após Clara completar dois anos de idade, mas a situação continuou piorando. “O primeiro médico disse que não seria necessário realizar agora a cirurgia, mas a situação da Clara foi ficando pior. Cada vez o intervalo das infecções foi diminuindo e voltando pior. Devido a isso, procuramos uma especialista que informou que o procedimento tinha que ser feito de forma urgente, pois a Clara pode perder a audição e ainda ter que realizar outras cirurgias de reconstituição no ouvido”, desabafou a mãe.

A cirurgia tem um custo no valor de R$ 15 mil, sendo que a família já arrecadou R$ 7 mil e busca conseguir juntar o restante e realizar a cirurgia da bebê. As doações de qualquer valor podem ser realizadas através do PIX 43999806381 em nome de Karoline Cristina de Souza. “Precisamos muito realizar essa cirurgia, pois a situação vem piorando e já faz mais de 40 dias que o ouvido dela segue vazando direto. Ela já não escuta direito e, além do problema no ouvido, essa situação pode causar outros transtornos na vida dela”, disse Karoline.

Sobre a Otite

De acordo com otorrino pediatra Felippe Felix, a Otite de Repetição (ou Otite Recorrente) é um tipo de infecção que atinge o ouvido da criança. Além dos problemas relacionados a audição, o especialista destaca que a enfermidade ainda pode causar dor, febre, acumulo de fluído e perda da audição. “Em geral, não é algo facilmente curável, mas a doença tem tratamento”, comentou.

De acordo com o especialista, os principais sintomas da doença são perda auditiva, secreção no ouvido, dor de ouvido, zumbido, irritabilidade, desiquilíbrio, perfuração timpânica ou formação de cistos. Em casos como o da Clara, situação necessita de cirurgia. “Em alguns casos, se houver fatores anatômicos contribuindo para as recorrências, pode ser necessário considerar procedimentos cirúrgicos para corrigir esses problemas. A inserção de tubos de ventilação nos ouvidos pode ser uma opção para crianças com otite de repetição, ajudando a drenar fluidos e reduzir a frequência das infecções”, explica o especialista.