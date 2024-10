SEBRAE oferece curso gratuito de Marketing Digital em Wenceslau Braz

Sala do Empreendedor de Wenceslau Braz. Foto: Divulgação

Nesta segunda-feira (28), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), de Wenceslau Braz, realizará um curso gratuito de Marketing Digital. O curso será aberto ao público, que poderá realizar as inscrições virtual ou presencialmente.

O Marketing Digital, que vem crescendo cada vez mais no Mercado de Trabalho, vem transformando a maneira de como profissionais e empresas se comunicam com seu público-alvo. Com o avanço da tecnologia e da internet, essa abordagem se tornou essencial para empresas de todos os tamanhos, pois permite alcançar um público amplo de maneira eficiente.

Tendo em vista a necessidade da ampliação dos conhecimentos voltados à esta área do Mercado de Trabalho atual, o SEBRAE de Wenceslau Braz realizará um Workshop com o tema “Marketing Digital Para Vender Mais”.

O evento, que será gratuito para todos que desejarem participar, será realizado nas dependências da Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), localizada na Avenida Sete de Setembro, no Centro de Wenceslau Braz, com início às 19h00.

O curso será ministrado pelo Consultor Credenciado da SEBRAE, Leandro Pedro da Silva, que compartilhará conhecimentos valiosos para ajudar os participantes a aumentar suas vendas e melhorar a presença online de seus negócios.

As inscrições para participar do curso podem ser realizadas de duas maneiras, virtual ou presencialmente. Para realizar a inscrição virtual, os interessados devem acessar este link, que os redirecionará diretamente para o site de inscrição. Além disso, os interessados também podem se inscrever quando chegarem à UNOPAR para participar do curso.

Para realizar a inscrição, é necessário que os interessados apresentem alguns documentos pessoais durante o ato de inscrição, como nome completo, o número do CPF, data de nascimento, e-mail para contato, telefone, endereço e situação comercial atual.

O Marketing Digital oferece vantagens como a segmentação avançada de públicos e a análise de dados, permitindo que as empresas enviem mensagens personalizadas e relevantes. Com isso, os participantes do curso poderão aprender a aplicar essas estratégias em suas próprias realidades de negócio.