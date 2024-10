Prefeitura de Wenceslau Braz apura denúncia de retirada de água de represa municipal

No município de Wenceslau Braz, um episódio recente tem gerado dúvidas e contestações entre os moradores. O flagrante de uma atividade supostamente irregular de retirada de água da “Represa da Coca”, denunciado na última segunda-feira (21), levantou questões sobre a preservação ambiental e a atuação da administração pública.

Continua após a publicidade

Devido à gravidade do assunto e do aumento de questionamentos e dúvidas entre a população brazense, a reportagem da Folha apurou algumas informações com a Secretaria de Meio Ambiente de Wenceslau Braz, que afirmou ainda não saber a origem da ação.

Continua após a publicidade

Até o momento, há a suspeita de que a ação foi realizada por uma empresa terceirizada, mas a empresa ainda não foi identificada. A diretora de Meio Ambiente, Daiane Rodrigues Palmonari, declarou à reportagem da Folha que não tinha conhecimento sobre essas atividades até o momento em que a denúncia foi realizada.

“Em um dos meus passeios ciclísticos, notei que a água estava abaixando, mas no momento pensei que fosse algum tipo de vazamento, até que recebi a denúncia sobre a retirada de água do local. Por minha posição, deveria ter sido eu a autorizar ou, pelo menos, estar ciente de qualquer ação deste tipo”, afirmou Débora.

Débora também comentou que a empresa responsável pela terceirização já foi acionada, mas até o momento não obteve resposta sobre os motivos da retirada de água e quem foi que autorizou a ação.

A retirada de água de corpos hídricos públicos sem autorização é uma prática que pode causar sérios danos ao meio ambiente, afetando a fauna e flora locais, além de comprometer o abastecimento da população.

A reportagem da Folha continuará apurando novas informações assim que possível, buscando sanar as dúvidas da população sobre a situação da retirada de água da represa, garantindo que os moradores de Wenceslau Braz fiquem a par da situação.