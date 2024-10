Bairro Turma Nove realiza festa em louvor a São Roque neste fim de semana

Se tem uma coisa que os moradores das cidades do interior gostam são as tradicionais “Festas no Sítio”, um evento que faz parte da tradição de muitas comunidades. Neste fim de semana, por exemplo, acontece a festa em louvor a São Roque no bairro rural Turma Nove, em Wenceslau Braz.

Continua após a publicidade

A festa, que já é realizada há mais de duas décadas, é uma das mais tradicionais de Wenceslau Braz e atrai público e devotos de São Roque até mesmo de outras cidades. Neste ano, a festa acontece entre a sexta-feira (25) e o domingo (27).

Continua após a publicidade

A programação da “Festa da Turma Nove” está recheada de novidades para garantir a diversão do público sem deixar a devoção e a fé em São Roque de Lado. Em todos os dias da festa serão realizadas missas na igreja da comunidade.

A abertura oficial da festa acontece na sexta-feira as 19h30 com a celebração da Santa Missa com o padre Nereu. Após a missa, será realizado um torneio de Truco a partir das 20h30 e o público presenta já vai poder saborear diversos pratos como churrasco, leitoa assada, porções, doces e bebidas. As inscrições para o Torneio de Truco podem ser realizadas através dos telefones (43) 99951-2757 com Valdinei ou (43) 99910-1568 com José Laércio.

No Sábado acontece a continuação da festa com diversas atrações para família toda. Será realizado o tradicional “Binguinho” além de parque de diversões para as crianças. A noite, o padre Carlos Casprov celebra a Santa Missa as 19h30. Além das comidas típicas de uma boa festa de sítio, também será realizado um show sertanejo ao vivo para diversão da galera.

No domingo, a festa continua com a realização da Santa Missa as 09h00 pelo padre Valdemir Granzzoto. Para quem gosta de uma boa cavalgada, a organização da festa tem a honra de receber os cavalheiros. Para quem mora em Wenceslau Braz, o ponto de partida será o posto Cobalchini as 10h00 e as 10h40 no trevo de acesso ao bairro São Miguel. Ao meio dia, tradicional almoço com todas as delicias que fazem parte de uma boa festa de sítio. As 15h00 acontece o leilão de gado.

Mais informações sobre a festa podem ser obtidas através do fone/Whats (43) 99951-2757 com Valdinei ou (43) 99910-1568.