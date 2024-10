Incêndio ambiental assusta moradores de Wenceslau Braz

Na tarde da última quarta-feira (16), um incêndio ambiental foi registrado no município de Wenceslau Braz, próximo ao Espaço de Lazer Chico. Embora as chamas e a fumaça tenham se alastrado rapidamente, não chegou às residências próximas e não deixou feridos.

Continua após a publicidade

O fogo, cuja origem ainda não foi descoberta, começou por volta das 16h20, se alastrou rapidamente pela vegetação seca devido ao clima quente, causando grande preocupação entre os moradores do local. As chamas, que começaram próximo à linha do trem, alcançaram a mata ao redor do local, atingindo árvores próximas às residências da redondeza.

Continua após a publicidade

Fumaça foi vista no centro do município. Foto: Arquivo Folha Extra

No centro do município, foi perceptível a presença da fumaça gerada pelo incêndio, que tomou proporções preocupantes. Porém, com o auxílio dos moradores, o combate às chamas, conduzido pelo Bombeiro Civil Eliezer Soares Natalino Alves dos Santos, foi eficaz para controlar o incêndio, que foi totalmente controlado após cerca de 40 minutos de trabalho contínuo.