Colégio de Wenceslau Braz realiza dia especial para professores e funcionários

Nesta segunda-feira (14), o Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná, de Wenceslau Braz, promoveu um dia especial em homenagem aos professores e funcionários da instituição. A iniciativa, visou considerar e valorizar a dedicação e o esforço de todos que contribuem para a formação educacional dos alunos e organização do ambiente escolar.

Continua após a publicidade

O evento, que teve como cenário o Country Club de Wenceslau Braz, começou com um delicioso almoço preparado para os funcionários, que puderam desfrutar de um dia descontraído e divertido. Para animar mais ainda a festa, a direção da escola contratou o cantor Denis Pires, proporcionando um clima festivo e alegre que contagiou a todos. Os convidados puderam dançar e se divertir, celebrando a importância do seu trabalho em meio à comunidade.

Continua após a publicidade

Almoço no Country Club reuniu todos os funcionários e professores da instituição. Foto: Divulgação

A diretora do colégio, Luciane Aparecida Silva da Rosa, destaca a importância do dia dedicado aos professores e funcionários, ressaltando sua importância dentro da sociedade e para a formação dos futuros cidadãos. “Uma celebração como esta, é importantíssima nos dias de hoje, onde muitos esqueceram do valor dos professores e dos funcionários públicos”, enfatiza.

Segundo ela, garantir um dia de descontração e diversão para os professores, é fundamental. “Esses momentos em que temos para nos ajuntar e nos divertirmos são muito importantes, pois são feitos para reconhecer o valor de cada um”, comenta Luciane.

Para os professores, a ideia de uma celebração voltada para eles, é muito importante. Foto: Divulgação

Para ela, a realização do evento foi um sucesso. “Foi muito bom. Foi um dia totalmente descontraído e especial para todos nós”, afirma Luciane. Já para os professores, a ideia de uma celebração voltada para eles, é muito importante.

“Todos nós precisamos de momentos como esse. Essa descontração e diversão junto com os outros professores, fazem com que nós tenhamos um momento em que realmente podemos descansar e nos divertir”, comenta a professora Simone Luiza de Souza.

Mais conhecida como Tia Si, Simone trabalha no CESP há mais de 10 anos e, para ela, não é só um emprego e sim uma família. “Sinto que somos como uma família CESP. Sou professora lá desde 2011 e, desde que entrei, há essa celebração especial para nós, que nos faz lembrar da nossa importância, e isso é muito bom”, enfatiza a professora.

Além do almoço e do clima festivo, os professores foram surpreendidos. “Cada um dos professores recebeu uma caneca personalizada para usar na escola. Eles ficaram muito felizes em receber sua caneca”, comenta a diretora Luciane.

Além disso, a diretora afirma que a celebração do Dia dos Professores não vai parar por aí. “Mais surpresas estão por vir para os professores. Amanhã eles terão uma recepção calorosa na escola, que enfatizará ainda mais sua importância na formação dos alunos”, comenta a diretora.

O dia especial preparado para os professores e funcionários do Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná, reflete a importância da valorização do trabalho educacional, uma profissão que tem o poder de construir o futuro.

COMO SURGIU O DIA DOS PROFESSORES

De acordo com o portal UOL, através do Brasil Escola, o Dia do Professor é comemorado em 15 de outubro no Brasil para homenagear a importância desse profissional no desenvolvimento humano. A data remete a D. Pedro I, que, em 1827, promulgou uma lei sobre o Ensino Elementar, estabelecendo escolas de Primeiras Letras e definindo salários para professores.

Mais de um século depois, o professor Salomão Becker sugeriu a data como um dia de folga, promovendo confraternizações entre educadores e alunos. Sua proposta ganhou aceitação e, em 1948, foi oficializada como feriado em Santa Catarina. Em 14 de outubro de 1963, o Dia do Professor foi estabelecido em todo o país pelo decreto federal nº 52.682.

Veja mais sobre a origem da data AQUI.