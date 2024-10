Escola Municipal celebra Semana das Crianças em Wenceslau Braz

A Escola Municipal Joaquim Maria Machado de Assis, em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, deu início à uma programação especial para a semana que antecede o Dia das Crianças, na última segunda-feira (07). Com uma série de atividades lúdicas e divertidas, a escola busca celebrar a infância e proporcionar momentos de alegria e aprendizado para os alunos.

Continua após a publicidade

De acordo com a diretora da escola, Marilane Mesquita Rizzi da Silva, a programação da semana inclui uma variedade de eventos, que começou com uma animada Festa à Fantasia e um desfile especial na última segunda-feira.

Continua após a publicidade

Nesta terça-feira (08), os alunos vestiram as camisetas de seus times do coração e participaram de um divertido cinema em sala de aula. “Apresentamos muitas opções para eles escolherem, e praticamente todas as turmas escolheu Divertidamente 2 para assistir. Foi muito legal ver eles escolhendo animados”, comenta Marilane.

Na próxima quarta-feira (09), o clima de festa continua com um Parque de Diversões, que contará com brinquedos infláveis, piscina de bolinhas e muito mais, garantindo a diversão da criançada. A programação ainda conta com o Dia do Cabelo Maluco na quinta-feira (10), incentivando a criatividade dos alunos em produzirem os cabelos mais diferenciados e malucos.

A festança finaliza na sexta-feira (11), com uma animada Festa Caipira. Além das atividades, a escola também oferecerá lanches diferenciados durante a semana, incluindo salgados fritos e cachorro-quente, para complementar a celebração. As atividades são pensadas para estimular o convívio social e a alegria, fatores essenciais para o desenvolvimento das crianças.

“Essa semana é muito importante para eles, pois ela torna a escola um lugar mais legal e divertido”, comenta a diretora. A diversão não é a única coisa que importa durante a semana, mas a saúde das crianças também. “Todos os lanches são pensados nas crianças que possuem qualquer tipo de intolerância, não deixamos ninguém de fora”, afirma Marilane.

Com essa programação, a Escola Municipal Joaquim Maria Machado de Assis reforça seu compromisso com a educação e o bem-estar dos alunos, garantindo que a Semana das Crianças seja um momento especial e repleto de alegria para todos.