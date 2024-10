Adolescentes são agredidas por homem em Quatiguá; veja o vídeo

Uma câmera de vigilância registrou cenas de selvageria na tarde do último domingo (06) no município de Quatiguá onde um homem agride com tapas e chutes duas adolescentes que estão sentadas em frente a uma loja. A situação virou caso de polícia.

Conforme aparece nas imagens, por volta das 17h13 um grupo de jovens está sentado em frente a uma loja quando um homem trajando roupas pretas chega ao local e começa a discutir com uma das menores. Em seguida, o agressor ameaça outros jovens que estão no local e dá um chute em uma das menores. Na sequência, os abusos seguem até que o homem aponta o dedo para o rosto de outra jovem e dá um tapa na adolescente.

As cenas ainda mostram uma terceira adolescente que demonstra satisfação com a situação, mas vê que as coisas passaram do limite e tenta amenizar a situação e acalmar o agressor, mas sem sucesso. Momentos depois, após agredir as duas jovens e afrontar outros jovens, o suspeito sai do local.

Através das redes sociais, Angélica Machado, mãe de uma das menores, relatou que sua filha foi covardemente agredida pelo indivíduo identificado como Alessandro Ciconini. A mulher ainda relata que sua filha tem 14 anos de idade e sofreu várias ofensas verbais por parte do agressor além da violência física com um tapa no rosto da menor.

A mulher ainda conta que sua filha faz tratamento psiquiátrico e toma remédios controlados, sendo que a situação pode piorar e agravar o quadro clinico da menor. A mulher ainda ressalta que a outra jovem que estava ao lado de sua filha levou um chute. Angélica também informou que registrou um boletim de ocorrência sobre a situação e que as famílias das menores pedem Justiça.

A situação viralisou nas redes sociais onde internautas ficaram revoltados com as agressões de um homem contra duas mulheres, ainda adolescentes. Nos comentários da publicação, os usuários, assim como as famílias, pedem por Justiça repudiando a atitude covarde do agressor.

O caso foi repassado a Polícia Civil e, conforme informou o delegado Jean Brunhari, o agressor prestou depoimento onde confessou os fatos e disse que a motivação das agressões foi porque as duas adolescentes teriam ameaçado sua filha. O homem ainda teria dito que foi tirar satisfações com as menores, em um momento de estresse, acabou agredindo as menores.

A equipe da Polícia Civil ainda constatou que o suspeito tem arma de fogo sendo a mesma apreendida pelo delegado.

O caso segue sendo investigado.

