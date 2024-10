Incêndio no Jardim San Rafael assusta moradores de Wenceslau Braz

Na noite do último domingo (06), um incêndio foi registrado em uma residência no bairro Jardim San Rafael, em Wenceslau Braz, próximo ao Fórum Eleitoral do município. O fogo teve início por volta das 22h00, mas foi rapidamente controlado, deixando apenas um cômodo da casa danificado.

Segundo informações divulgadas pelo Bombeiro Civil, Eliezer Soares Natalino, que atendeu a ocorrência, o incêndio teve início dentro de um dos quartos da residência, sem motivo esclarecido até o momento.

O incêndio foi rapidamente identificado, e os danos ocorreram apenas no quarto onde as chamas tiveram início. Não houve vítimas no incidente, e a moradora conseguiu sair da residência em segurança.

A situação poderia ter consequências ainda maiores devido à maior proximidade entre as residências, já que o quarto incendiado dividia uma parede com uma casa vizinha. No entanto, as chamas foram contidas antes de se espalharem.

Em casos de emergência, os moradores de Wenceslau Braz podem acionar ajuda através dos telefones (43) 3141-9581 ou (43) 3141-9582.