Centro Espírita João Batista organiza evento para o Dia das Crianças em Wenceslau Braz

Para celebrar o Dia das Crianças, com muita alegria e diversão, o Centro Espírita João Batista, de Wenceslau Braz, está preparando uma tarde especial de recreação gratuita para todas as crianças do município. O evento, que será realizado no dia 26 de outubro, oferece uma programação repleta de atividades e diversão para crianças de todas as idades.

Continua após a publicidade

Conforme explica Ronny Carvalho da Silva, Presidente do Centro Espírita João Batista, o evento, que será realizado entre as 14h30 e 18h00, será marcado por brinquedos, apresentações artísticas, barracas de alimentação e muito mais para garantir um dia divertido e alegre para a criançada.

Continua após a publicidade

A tarde de lazer será marcada por apresentações artísticas, como a fanfarra municipal, grupos de dança, capoeira e escola de circo. O evento também contará com brinquedos de diversões, como tobogã, pula-pula e piscina de bolinhas. A diversão será o foco principal do evento.

“Independentemente de religião ou qualquer outro aspecto, o evento será realizado gratuitamente para todas as crianças, com o único objetivo de proporcionar alegria e diversão para as crianças, cumprindo assim o mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo, para termos um olhar e atenção especial às crianças”, afirma o Presidente Ronny Carvalho da Silva.

Além dos brinquedos e da diversão gratuita preparada para as crianças, haverá a distribuição gratuita de pipoca, algodão doce, cachorro-quente, refrigerantes e diversos outros lanches, tornando o evento ainda mais atrativo para todas as crianças que comparecerem.

No entanto, para que toda essa estrutura seja possível, o Centro Espírita João Batista pede a colaboração da comunidade brazense em uma arrecadação para cobrir os custos com alimentação, infraestrutura, organização, locação dos brinquedos e outros gastos do evento. A organização do evento não está impondo valores, aceitando qualquer ajuda possível.

“A arrecadação para nos ajudar a cobrir estes gastos está aberta, assim como o evento, para todos aqueles que quiserem colaborar e ajudar com a festa. Tudo que entrar nessa arrecadação será exclusivamente e unicamente utilizado para cobrir os custos da festa”, explica Ronny.

A arrecadação está sendo realizada de forma virtual, sendo que todos aqueles que desejarem contribuir poderão enviar qualquer valor através da chave PIX 13642425000146. O evento será realizado Av. Benedito Corrêa de Vasconcelos, número 266, em frente ao Centro Espírita João Batista.