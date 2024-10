Wenceslau Braz se prepara para a Campanha do Outubro Rosa

A partir da próxima segunda-feira (07), em prol da conscientização, prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero, Wenceslau Braz dará início às atividades e campanhas do Outubro Rosa, auxiliando as milhares de moradoras a prevenir e tratar tais doenças.

A campanha terá uma série de atividades, incluindo a coleta de exame citopatológico e exames clínicos de mama, com o objetivo de promover a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce. As ações serão realizadas em diferentes unidades de saúde do município, oferecendo horários acessíveis para a população.

Conforme explica Thaysa Prestes, coordenadora da vacinação em Wenceslau Braz e responsável pela organização da campanha, a campanha abrangerá todas as unidades de saúde do município, com horários diferenciados para facilitar o acesso à população. No PSF Vila Velha, os atendimentos ocorrerão às segundas, quartas e quintas-feiras. No PSF Rural, às segundas, quintas e sextas-feiras.

Já na UBS Santa Madalena, a ação será realizada nas segundas, terças e quartas-feiras. No PSF Los Angeles, às segundas, terças e quartas-feiras. No PSF Toyoki, às terças, quartas e quintas-feiras, e no PSF Central, às terças, quartas e sextas-feiras.

Todas essas unidades funcionarão no período das 17h às 21h para garantir maior flexibilidade de horário às mulheres que desejam realizar os exames. Além disso, em dois sábados do mês, nos dias 19 e 26, todas as unidades de saúde estarão abertas das 8h às 16h, oferecendo exames e orientações.

O Outubro Rosa é uma campanha vital que visa aumentar a conscientização sobre o câncer de mama, enfatizando a importância do diagnóstico precoce. Durante este mês, são promovidas ações educativas que informam sobre fatores de risco, sintomas e a necessidade de exames regulares, como mamografias e autoexames. Além disso, a campanha mobiliza a sociedade, criando um ambiente de apoio e solidariedade entre pacientes, sobreviventes e familiares. Ao quebrar tabus e incentivar o empoderamento feminino, o Outubro Rosa não apenas promove a saúde das mulheres, mas também destaca a importância da detecção precoce, aumentando as chances de tratamento eficaz e recuperação.